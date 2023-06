Il giornalista Sandro Sabatini ha preso la parola a Radio Radio sulla possibilità di rivedere Icardi in Serie A

Sabatini si è espresso a Radio Radio sul futuro di Icardi, ex centravanti dell‘Inter:

«Per me Icardi è il nome perfetto per la Roma. Di fatto, al di là della cifra da pagare al PSG per liberarlo un anno prima della scadenza del contratto, bisognerebbe pagare solo lo stipendio di 9 milioni, che per quanto possano essere tanti, si potrebbe comunque trovare il modo di spalmarli in più anni».

