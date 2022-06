Continua ancora la battaglia tra Iervolino e Sabatini, che può anche finire in tribunale secondo l’ex dirigente.

Sentita la risposta di Iervolino alla sua dichiarazione, a Radio Anch’io Sabatini risponde per le rime al presidente della Salernitana: “Non diceva questo quando mi chiedeva quasi piangendo di salvare la Salernitana, sulle commissioni sono d’accordo, non le pagasse.“

Aggiunge l’ex dirigente: “Se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale insieme a me, anche se lui ha grandi avvocati. Credo che sia una caduta di stile e di cattivo gusto.“

Walter Sabatini

Sulle commissioni rivela l’ex dirigente: “Il problema delle commissioni non è un problema mio, è un problema del calcio, ideologico. Non contesto questo e accetto quello che dice Iervolino. Ancora oggi mi spiace non aver pagato una commissione di 4 milioni a Raiola per Pogba alla Roma. Ancora oggi sono pentito e credo di aver fatto un danno alla Roma, anche per Arnautovic al Bologna ho combattuto per la commissione da pagare e credo d’aver fatto bene.“

