Il giornalista Sandro Sabatini ritiene che i nerazzurri stiano affrontando la vicenda in maniera forse troppo calma.

Sandro Sabatini ha detto la sua a Radio Radio sulla complessità della trattativa Lukaku-Inter. “Io sono cauto, perché i numeri non ci sono ancora. Passare da trenta a quarantacinque milioni non è facile, in questa situazione non dico che l’Inter stia rischiando un Dybala-bis però secondo me un po’ più di fretta la dovrebbe mettere“.

“Detto questo sarei contento di essere smentito, per cui vorrei vedere Lukaku arrivare in ritiro non lunedì ma venerdì. Avrei piacere a vederlo rigiocare nell’Inter, ma trentacinque milioni al Chelsea non bastano: va bene farli fessi una volta, ma due no”.

L’articolo Sabatini: “L’Inter potrebbe rischiare un Dybala-bis, il Chelsea non lo fai fesso due volte” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG