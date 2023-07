Milena Bertolini, ct dell’Italia femminile, ha parlato in vista dell’inizio del Mondiale: le sue dichiarazioni

Milena Bertolini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Nuova Zelanda-Italia.

LE PAROLE – «Sta procedendo tutto bene, le giocatrici si stanno ambientando nel migliore dei modi in questo nuovo contesto. Più passano i giorni e più si adattano, soprattutto per quanto riguarda le ore di sonno. Siamo in una bellissima terra, l’atmosfera è stimolante e nel centro d’allenamento ci stiamo trovando benissimo. Sono tutte molto concentrate, ma siamo alla fase finale della Coppa del Mondo e sarebbe strano il contrario. – continua la ct – Dal punto di vista fisico stiamo crescendo, quello contro la Nuova Zelanda sarà un test importante che ci dirà a che punto siamo, sarà una partita vera dove mi aspetto che le ragazze si adattino all’avversario e che si facciano trovare pronte fin dai primi minuti di gioco. Bisognerà andare forte nel contrasto e nella velocità di pensiero. L’Argentina è una squadra di qualità, con un grande temperamento e quindi molto difficile da affrontare. Abbiamo visto ad aprile contro la Colombia quanto sia tosta giocare contro le squadre sudamericane, sarà una gara molto equilibrata e intensa dal punto di vista fisico ma anche tecnico».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG