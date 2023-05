Sandro Sabatini parla della vittoria dell’Inter nella semifinale d’andata di Champions League col Milan a Radio Radio

Con queste parole Sandro Sabatini prova a immaginare se il risultato conseguito dall’Inter contro il Milan nella semifinale d’andata di Champions League fosse arrivato qualche mese fa:

MILAN INTER– «Io do 8.5 all’Inter e 4.5 di stima al Milan. La motivazione: per l’Inter è quasi 9, o 9.5. Provate a immaginare, un mese e mezzo fa, che avrebbe vinto la semifinale d’andata di Champions League 0-2 in trasferta: si sarebbe sentita l’ambulanza che arrivava. Poi sono incantato dalla prestazione di Edin Dzeko, Henrikh Mkhitaryan e Francesco Acerbi: tre giocatori di una classe immensa. Vorrei sapere dalla Roma perché siano andati via Dzeko e Mkhitaryan, chi è che ha detto no per rinnovare il contratto. Ma non lo sapremo mai…»

L’articolo Sabatini: «Milan-Inter, provate a immaginare se un mese fa…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG