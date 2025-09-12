Il mercato dei nerazzurri non si ferma: la dirigenza avrebbe sondato un nuovo innesto da regalare a Chivu. Il colpo arriva gratis a Milano

Dopo la sosta per le nazionali, l’Inter si prepara a tornare in campo per la prossima giornata di Serie A, che la vedrà impegnata in un big match contro la Juventus di Tudor. Una sfida ad altissimo livello tra due delle realtà più ambiziose del campionato.

Nonostante i dati, le statistiche e i precedenti non giochino a favore del club di Viale della Liberazione, la priorità per Cristian Chivu e il suo staff in questi giorni sarà quella di lavorare sulla mentalità e sull’atteggiamento del gruppo. Due aspetti che sono chiaramente venuti meno nella recente sconfitta contro l’Udinese, che ha lasciato strascichi sia a livello tecnico che psicologico.

Quella battuta d’arresto, però, dovrà essere archiviata in fretta, lasciando spazio alla concentrazione totale per il grande appuntamento contro i bianconeri. Il Derby d’Italia non è soltanto una gara di cartello, ma rappresenta anche un’occasione fondamentale per rilanciarsi e dimostrare maturità, ambizione e capacità di reazione.

Nonostante il mercato si sia concluso ormai da diversi giorni, alcuni obiettivi continuano a risuonare nella mente delle dirigenze. Per mancanza di tempo o per trattative poi sfumate, alcuni affari non si sono concretizzati, ma potrebbero tornare d’attualità in vista delle prossime sessioni. Proprio per la dirigenza nerazzurra si potrebbe prospettare un colpo a zero di assoluto livello, come confermato dallo stesso Fabrizio Romano.

Inter, nuovo colpo per Chivu: arriva gratis

È il caso di Dayot Upamecano, finito nel mirino dell’Inter per rinforzare il reparto difensivo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dall’esperto di calciomercato Romano sul proprio canale YouTube, il difensore francese sarebbe in scadenza di contratto con il Bayern Monaco: “Attenzione al 2026 perché inizia a muoversi qualcosa, tra questi c’è Upamecano. In tanti hanno parlato di Inter a parametro zero. Posso confermarvi che il club nerazzurro apprezza il giocatore, conosce molto bene gli agenti. È un giocatore che è sempre piaciuto molto“.

“C’è un tema che è quello del rinnovo col Bayern. A me risulta che il Bayern da mesi vuole rinnovare il contratto del difensore e continua a lavorarci. Il club bavarese vuole convincere il giocatore con un contratto importante, vede Upamecano come un giocatore molto importante, non soltanto per la dirigenza ma anche per Kompany. Non c’è mai stata una vera possibilità di vederlo in Italia negli ultimi giorni di mercato nonostante i rumors, a parametro zero per il 2026 può essere un’opzione nel caso non rinnovasse“, ha concluso il giornalista.

La scadenza contrattuale rappresenta un elemento chiave nello scenario: qualora Upamecano decidesse di non rinnovare, potrebbe liberarsi a parametro zero, diventando così un’occasione concreta per l’Inter, che ha da tempo manifestato interesse per il giocatore.

Per i nerazzurri si tratterebbe di un’opportunità allettante, in quanto potrebbero trattare l’ingaggio del difensore senza dover pagare il cartellino, ma solo eventuali commissioni e bonus alla firma. In cambio, la squadra si garantirebbe un rinforzo di assoluto livello, con esperienza internazionale e margini di crescita ancora ampi.

Resta da capire quali saranno le intenzioni del Bayern Monaco e, soprattutto, quelle del giocatore. Ma se le condizioni dovessero diventare favorevoli, l’Inter sarebbe pronta a farsi trovare pronta.