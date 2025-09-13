La Juventus ha grandi piani per la prossima stagione e Sandro Tonali è finito sul taccuino di Damien Comolli: Tudor è al settimo cielo.

Il destino di Sandro Tonali continua a essere uno degli argomenti più dibattuti del panorama calcistico europeo. Dopo la parentesi oscura legata al caso scommesse, che lo aveva tenuto lontano dai campi per mesi, l’ex centrocampista del Milan ha saputo rialzarsi con la determinazione dei grandi giocatori. Tornato protagonista con il Newcastle, il bresciano ha riconquistato in tempi rapidi la fiducia dei tifosi inglesi e soprattutto la maglia della Nazionale italiana, dove ha dimostrato di poter essere ancora una pedina fondamentale nello scacchiere azzurro contro Israele. Il suo rientro ha riacceso anche le sirene di mercato. In Premier League non sono mancati club pronti a mettere sul tavolo offerte milionarie pur di strapparlo ai Magpies, ma la dirigenza inglese, forte di un contratto blindato fino al 2028, ha fatto muro.

Parallelamente, le voci su un possibile ritorno in Serie A non si sono mai spente. In estate si era addirittura parlato di un clamoroso ritorno a Milano, ipotesi che si è rivelata più un esercizio di fantasia che una trattativa concreta. Eppure, nel calcio italiano resta forte l’interesse verso Tonali. Non solo perché rappresenta uno dei talenti più puri della sua generazione, ma anche perché il suo stile di gioco, fatto di geometrie e di agonismo, sembra cucito su misura per diverse big. Tra queste, la Juventus, che da tempo osserva i suoi progressi, pronta a cogliere l’occasione se il Newcastle dovesse mai aprire alla cessione.

Juventus e l’ipotesi Tonali: il colpo da Scudetto secondo Tacchinardi

A riportare in auge l’idea di un approdo di Sandro Tonali alla Juventus è stato un ex protagonista bianconero: Alessio Tacchinardi. L’ex centrocampista ha parlato senza mezzi termini del possibile impatto che il giocatore del Newcastle avrebbe sulla squadra allenata da Igor Tudor, lanciando una previsione destinata a far discutere: “Se la Juventus prende Tonali, vince lo scudetto”. Parole che ovviamente fanno sognare i tifosi e che confermano quanto il profilo del centrocampista sia considerato determinante per il futuro della squadra torinese. Tacchinardi ha immaginato Tonali in coppia con Khephren Thuram, un duo che garantirebbe qualità, dinamismo e solidità in mezzo al campo.

Un binomio che, nelle intenzioni, potrebbe riportare la Juventus al centro del palcoscenico nazionale dopo anni complicati, fatti di alti e bassi e di equilibri tecnici mai del tutto trovati. Al momento, l’operazione resta complessa. Il contratto che lega Tonali al Newcastle fino al 2028 e il peso economico di un eventuale trasferimento sono ostacoli enormi per qualsiasi club di Serie A. Ma il fascino di riportare in Italia un giocatore nel pieno della maturità tecnica continua a stuzzicare la fantasia dei tifosi juventini. Il messaggio di Tacchinardi, in ogni caso, è chiaro: Tonali non è solo un grande talento, è un potenziale game changer.