Il destino di Ademola Lookman non è ancora deciso. La svolta improvvisa per l’Inter arriva proprio a ridosso del derby d’Italia con la Juve.

Il nome di Ademola Lookman è stato uno dei fili conduttori dell’estate nerazzurra. L’Inter, reduce da una stagione dolorosa e con la necessità di dare nuova linfa al reparto offensivo, aveva individuato nel nigeriano il profilo ideale per garantire imprevedibilità e qualità. La volontà del giocatore di trasferirsi a Milano non era mai stata un mistero: Lookman aveva spinto apertamente per lasciare Zingonia, arrivando a un braccio di ferro con l’Atalanta che ha portato anche a provvedimenti disciplinari interni.

Eppure, nonostante l’ottimismo filtrato in più di una fase della trattativa, il muro eretto da Percassi ha resistito. Marotta e Ausilio si sono mossi con decisione, avvicinandosi alla cifra richiesta ma fermandosi a un passo dalla fumata bianca. Cinque milioni di differenza hanno pesato come un macigno, rendendo impossibile l’accordo nonostante i ripetuti rilanci dell’Inter. L’operazione sembrava destinata a slittare, magari riprendendo quota nella sessione invernale, quando spesso si riaprono scenari impensabili solo pochi mesi prima. Ora, però, il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe prendere una piega del tutto inattesa. L’ipotesi di vederlo in nerazzurro resta concreta, ma un altro club italiano si è inserito con forza nel discorso, rischiando di trasformare il sogno dell’Inter in un incubo di mercato.

Attenta Inter, la Juventus ti soffia Lookman

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus avrebbe messo gli occhi proprio su Lookman, individuandolo come possibile sostituto di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, ormai all’ultimo anno di contratto, sembra destinato a vivere la sua ultima stagione a Torino nonostante il rendimento di inizio campionato. Da qui nasce l’idea di pianificare il futuro, con uno sguardo verso un profilo che possa garantire freschezza e duttilità in avanti. Lookman, legato all’Atalanta fino al 2027, rappresenta un’opzione concreta. Piace per la sua capacità di giocare sia come esterno che come seconda punta, un’arma tattica che Igor Tudor potrebbe sfruttare in più sistemi di gioco. La Juventus monitora la situazione con attenzione, ben consapevole che l’attaccante resta un separato in casa a Bergamo, nonostante il reintegro in gruppo dopo la rottura estiva.

Il mercato, come spesso accade, rischia così di riservare un clamoroso intreccio: l’uomo che per mesi è stato accostato all’Inter potrebbe invece vestire la maglia bianconera già dal prossimo gennaio. Sarebbe un colpo dal doppio valore, non solo tecnico ma anche simbolico, vista la rivalità storica con i nerazzurri. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Juventus vorrà affondare subito il colpo o se preferirà attendere sviluppi a fine stagione. Di certo, il nome di Lookman torna a campeggiare in prima fila sul taccuino delle big italiane, con l’ennesimo capitolo di una vicenda di mercato destinata a far discutere ancora a lungo. Intanto Juve e Inter dovranno vedersela stasera sul campo…