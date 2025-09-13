Damien Comolli ha deciso coronare il suo primo anno con la Juventus a suon di colpi d’effetto. I tifosi sono euforici per il nuovo accordo.

L’attesa in casa Juventus è palpabile. La squadra di Igor Tudor ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, conquistando due vittorie su due nelle prime giornate seppur con squadre sulla carta abbordabili. Sei punti che hanno già mandato un messaggio chiaro alle rivali: i bianconeri vogliono recitare un ruolo da protagonisti assoluti in questo campionato.

Ma il primo vero banco di prova arriva oggi, nel big match contro l’Inter, storica rivale e avversaria diretta nella corsa allo scudetto. La vigilia si è arricchita di un clima speciale, complice anche il lancio della terza maglia ufficiale, presentata a pochi giorni dalla sfida e accolta con entusiasmo dai tifosi. I social si sono riempiti di foto, commenti e reazioni positive, a dimostrazione di come il club sappia unire tradizione e innovazione anche nell’immagine.

La nuova divisa, già richiestissima negli store ufficiali, è diventata in poche ore un oggetto di culto, ulteriore simbolo di un progetto che non smette di crescere. A rendere Juventus-Inter ancora più suggestiva sarà il debutto della Refcam in Serie A. Per la prima volta i tifosi potranno godere di un punto di vista inedito, con immagini raccolte direttamente dall’arbitro, per vivere ancora più da vicino ogni istante del match. Uno strumento che promette di cambiare il modo di percepire la partita, aumentando l’interattività e il coinvolgimento. Eppure, mentre l’attenzione è tutta sul campo, la Juventus si prepara a svelare un’altra novità che riguarda il futuro del club. Non parliamo di un nuovo calciatore, ma di un accordo che unisce calcio, innovazione e prestigio internazionale.

Juventus e PETRONAS: partnership di prestigio rivolta ai tifosi

Proprio in occasione del big match contro l’Inter, la Juventus ha annunciato una nuova collaborazione con PETRONAS Lubricants International (PLI), leader globale nel settore dei lubrificanti. Si tratta di un accordo che porta con sé una forte valenza simbolica: unire la storia e le ambizioni di uno dei club più titolati d’Italia con la qualità e la visione di un marchio conosciuto in tutto il mondo. Il progetto non si limita alla semplice sponsorizzazione. All’Allianz Stadium nascerà infatti il PETRONAS Lubricants International Skybox, uno spazio esclusivo pensato per offrire ai tifosi un’esperienza a 360 gradi. Non solo un posto a sedere privilegiato, ma una vera e propria immersione nel match: comfort, tecnologia e atmosfera da vivere in prima persona.

L’obiettivo è trasformare la partita in un evento totale, capace di unire il brivido del campo con la sensazione di far parte di qualcosa di unico. Valori come passione, precisione e lavoro di squadra, comuni a Juventus e PLI, costituiscono la base di questa partnership. L’intento è quello di regalare momenti indimenticabili, ribadendo ancora una volta la centralità del tifoso. Così, mentre sul terreno di gioco la squadra di Tudor insegue risultati e gloria, fuori dal campo la società continua a investire in esperienze innovative, dimostrando di voler essere ambiziosa sempre, fino alla fine.