L’ex allenatore Arrigo Sacchi ha parlato di come i nerazzurri debbano fare per dare seguito allo Scudetto vinto.

Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport ha sottolineato i grandi miglioramenti di Inzaghi evidenziando però che c’è ancora da correggere qualcosa. “Analizzando con attenzione la stagione dell’Inter, credo che non manchi la solidità della costruzione messa in piedi da Inzaghi”.

Il ruolo di Inzaghi

“Simone Inzaghi, aspetto importantissimo, deve aver voce in capitolo nelle scelte della società. È lui a dover dare la linea, perché è lui che allena i giocatori e ci vive a stretto contatto tutti i giorni: i dirigenti, se gli affari sono sostenibili, dovranno cercare di accontentarlo. A proposito di Inzaghi, devo ammettere che in questa stagione è migliorato tantissimo. L’Inter mi è sembrata una squadra molto più europea rispetto a prima”.

Simone Inzaghi

L’eliminazione dalla Champions

“Peccato per l’eliminazione in Champions, a mio avviso figlia del desiderio di difendere più che della voglia di vincere in casa dell’Atletico. E così, temendo di subire gol e scegliendo un atteggiamento prudente, si è finito davvero per subire gol e per perdere. Purtroppo, aggiungo, perché l’Inter, a mio avviso, in questa edizione di Champions, sarebbe stata un’avversaria difficile per tutti. Pazienza, vorrà dire che ci proverà nella prossima stagione, quando si capirà se davvero il ciclo nerazzurro sarà destinato a durare a lungo”.

Il consiglio

“Dopo aver confermato i loro punti fermi, i dirigenti dell’Inter dovrebbero andare a pescare qualche giovane interessante. I giovani sono importanti perché possono crescere e dare la sveglia ai compagni che, magari, tendono ad addormentarsi sulle glorie passate”.

