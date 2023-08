Arrigo Sacchi attraverso una lunga dichiarazione ha detto la sua sull’ex centravanti dell’Inter Romelu Lukaku dopo il tradimento

Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha voluto parlare del nuovo attaccante dell’Inter Thuram.

LE PAROLE – «Lukaku, per il gioco di Allegri, è funzionale, perfetto per quel calcio che la Juve intende proporre. Certo, si tratta di un calcio un po’ antico, questo è vero. Un calcio che in Europa non viene utilizzato, perché specialmente nelle coppe internazionali si cerca sempre il dominio del campo, si fa pressing, si tenta di avere il possesso del pallone. Tutte cose che ad Allegri poco interessano: lui punta al risultato, all’efficacia e non alla bellezza. Per Allegri sarà importante puntare su una preparazione fisica».

L’articolo Sacchi su Lukaku: «L’ex Inter sarebbe perfetto per la Juve» proviene da Inter News 24.

