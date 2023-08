L’ex allenatore del centrocampista Samardzic ha parlato del trasferimento del ragazzo alla corte dell’Inter da protagonista

Tramite La Gazzetta dello Sport, Michael Feichtenbeiner, allenatore tedesco che ha avuto Samardzic da allenatore della Germania Under 16, ha voluto parlare del suo trasferimento all’Inter.

LE PAROLE – «Sono sicuro che Samardzic si imporrà anche all’Inter. E’ un grande talento che però ha bisogno di tempo. Lo considero un centrocampista estremamente tecnico. Con noi rendeva al meglio in quella posizione, era creativo ma aveva anche buone qualità in fase difensiva. E segnava tanto: mi sono accorto di un dettaglio da non trascurare… Sa analizzare perfettamente la posizione del portiere. Può segnare da ovunque perché legge benissimo la situazione».

L'articolo Samardzic-Inter, l'ex allenatore Feichtenbeiner: «Farà la differenza» proviene da Inter News 24.

