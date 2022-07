Parla Arrigo Sacchi alla Gazzetta dello Sport in chiave Milan avvisando Pioli di un fatto che potrebbe accadere.

Queste le parole dell’ex tecnico: “Con l’intelligenza, l’umiltà, il sacrificio e le regole. Pioli, che è bravo e preparato, dovrà stare molto attento al comportamento dei ragazzi e, alla prima avvisaglia di pericolo, dovrà intervenire. A me capitò di tenere in panchina Van Basten… Nessuno può permettersi di mettere a rischio la forza del gruppo.“

Massimo Maccarone in una intervista a calciomercato.com parla dello scudetto del Milan: “Il calcio va soprattutto ad episodi ed è quello che è capitato all’Inter incappando a Bologna. Il Milan è stato bravo a non fallire mai un appuntamento e alla fine credo che lo abbia meritato. Le ultime 6 giornate a livello di calendario era molto più difficile per i rossoneri e sono stati bravi a vincerle tutte.“

