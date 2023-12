L’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, ha detto la sua su Davide Frattesi e sull’idea di Simone Inzaghi di schierarlo sulla destra

Intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si sofferma sull’emergenza in difesa e sugli esterni dell’Inter e sull’ipotesi che Simone Inzaghi possa schierare Davide Frattesi come quinto a destra.

L’IDEA DI INZAGHI – «Simone Inzaghi sta pensando di sperimentare Frattesi come esterno di centrocampo. Non so se l’idea darà frutti positivi, perché non sono un indovino, ma so che soltanto provando, riprovando e cercando nuove soluzioni si possono ottenere miglioramenti. A mio avviso, il tentativo di Simone Inzaghi va seguito con curiosità, con attenzione e con interesse».

SU FRATTESI – «Conosco abbastanza bene Frattesi, anche se non personalmente. Ha velocità, una buona resistenza, è molto generoso, anche se a volte mi sembra che si muova da solo, cioè non nel contesto dell’intera squadra. Ha tutto per migliorare, perché è un lottatore, uno che non si arrende mai. Deve avere il desiderio di fare questo salto di qualità e, se Inzaghi sta pensando a questa mossa, posso immaginare che abbia parlato con lui e abbia intuito che ci sono i margini per l’esperimento. Certo, ci si deve lavorare, si devono correggere con tempismo gli errori. Però, da quello che ho visto sul campo, Frattesi mi sembra un ragazzo disponibile»

MIGLIORAMENTI E SQUADRA – «Si tratta di pensare un po’ di più a quello che si sta facendo, e magari qualche volta ci sarà bisogno di frenare l’istinto. Lui corre molto, è molto attivo, però non sempre è nella posizione giusta. Questo perché il suo entusiasmo, forse, lo porta anche là dove non dovrebbe essere. È una questione di disciplina tattica. La squadra deve essere sempre ordinata: se c’è già uno a destra, è inutile andare da quella parte, si creerebbe un intasamento. Date le caratteristiche tecniche e fisiche, penso che Frattesi possa ricoprire il ruolo di esterno, ma dovrà applicarsi parecchio e dimostrare una volontà ferrea».

L’articolo Sacchi sull’idea di Inzaghi: «Frattesi può fare l’esterno, tentativo interessante» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG