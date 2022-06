L’ormai ex attaccante del Liverpool ha deciso di lasciare i Reds ed in maniera abbastanza rapida ha trovato l’accordo col suo nuovo club.

Il Bayern Monaco è molto vicino a Sadio Mané del Liverpool, per l’ufficialità mancano solo dettagli burocratici ma l’affare può dirsi concluso. Il senegalese infatti ha svolto oggi le visite mediche, come riferiscono i quotidiani tedeschi; i bavaresi pagheranno 40 milioni di euro il cartellino del trentenne che aveva un contratto coi Reds fino al 2023.

Bayern Monaco

Si era ormai capito che l’attaccante non sarebbe rimasto in Inghilterra ma non molti si aspettavano tempi così veloci; il Bayern Monaco ora è un minimo più tutelato in attacco, reparto in cui c’è un muro contro muro con Robert Lewandowski che non vuole saperne di restare in Germania.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG