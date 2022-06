I catalani non sono al momento nelle condizioni di formulare un’offerta all’altezza e i bavaresi per giunta fanno ancora muro.

Il Bayern Monaco nonostante l’acquisto quasi perfezionato di Sadio Mane dal Liverpool non apre alla cessione di Robert Lewandowski. I tedeschi chiedono addirittura 50 milioni non curanti della volontà di andar via subito del polacco e del suo contratto in scadenza tra un anno; il Barcellona tra l’altro ha seri problemi economici e non può formulare un’offerta superiore ai 30 milioni.

Champions League

Si conoscono anche le cifre dell’ipotetico contratto che il bomber firmerebbe coi catalani: si tratterebbe di un biennale con opzione di un altro anno a 12 milioni annui. Secondo L’Equipe il Paris Saint Germain potrebbe piazzare un blitz approfittando della situazione di stand-by tra Bayern e Barcellona.

