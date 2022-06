I Gunners potrebbero diventare un ostacolo duro da sconfiggere per i bianconeri nella corsa all’attaccante spagnolo.

La Juventus non demorde sul fronte Alvaro Morata e continua a cercare uno sconto rispetto ai 35 milioni che l’Atletico Madrid chiede per il suo cartellino. Lo spagnolo ha concluso il prestito biennale ed è tornato nella capitale iberica, i bianconeri sperano ancora di riportarlo a Torino.

Diego Simeone

Tuttavia secondo Cadena Ser ci starebbe pensando seriamente l’Arsenal: se questi avessero i 35 milioni richiesti dal club di Simeone per la Juventus non ci sarebbe nulla da fare. In realtà fino a poco tempo fa si riteneva che la priorità dei londinesi fosse Gabriel Jesus in uscita dal Manchester City, ma Arteta potrebbe virare su Morata.

