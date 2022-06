Dopo diverse settimane di assestamento dettate magari anche dall’ingresso in società del nuovo partner, sta decollando il mercato della Dea.

L’Atalanta ha raggiunto l’accordo con la Salernitana per l’acquisto delle prestazioni sportive del centrocampista Ederson: ai granata andranno 15 milioni di euro più diversi giovani tra cui sicuramente Matteo Lovato, lo riporta Sky Sport.

Walter Sabatini

I bergamaschi con questa accelerata improvvisa hanno anticipato la folta concorrenza che c’era sul brasiliano ambito sicuramente anche dall’Inter, come ammesso dall’ormai ex direttore sportivo Walter Sabatini, qualcuno dice cose cercato addirittura anche dal Paris Saint Germain. Ederson è il secondo acquisto dei nerazzurri dopo il riscatto di Merih Demiral dalla Juventus avvenuto veramente in extremis. La Salernitana si auspicava inizialmente di riuscire a trattenere il brasiliano ma così non è stato, i granata però hanno comunque realizzato un’ottima plusvalenza dopo soli 6 mesi di permanenza del centrocampista.

