I viola stanno dando un’accelerata decisa sul mercato in entrata: gli obiettivi sono Luka Jovic e Vanja Milinkovic-Savic.

La Fiorentina l’anno prossimo avrà anche la Conference League oltre al campionato e quindi dovrà avere una rosa numericamente più grande rispetto alla stagione appena conclusa. I viola si sono messi alle spalle non senza polemiche il mancato riscatto di Lucas Torreira, hanno quindi ufficializzato il rinnovo del tecnico Vincenzo Italiano e ora inseguono soprattutto Luka Jovic e Vanja Milinkovic-Savic.

Luka Jovic

Sull’attaccante del Real Madrid c’è ottimismo per un arrivo in prestito nonostante le ricche pretese del serbo in termini di ingaggio, come riporta Sky Sport. Il portiere del Torino potrebbe essere il sostituto del partente Dragowski; piace anche Nedim Bajrami dell’Empoli che verrebbe utilizzato da mezzala.

