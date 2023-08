Le parole dell’ex compagno di Taremi: «Si sacrifica per la squadra, è perfetto per giocare insieme ad un altro attaccante»

Said Ahmed Said, attaccante italo-ghanese classe ‘93 ed ex compagno di Mehdi Taremi, obiettivo di mercato di entrambe le milanesi. L’attaccante ha parlato così dell’iraniano a TMW, di seguito le sue parole.

CARATTERISTICHE – «È un attaccante molto forte fisicamente, uno che si sacrifica tanto per la squadra ed è perfetto per giocare insieme ad un altro attaccante».

MERCATO – «In Italia può fare benissimo, perché sa fare gol ed è un giocatore che si sa adattare al tipo di gioco e di contesto in cui si trova»

