Il d.s. della Salernitana ha dato quasi un ultimatum a Colantuono: “Nessun problema, il mio rapporto con lui va oltre l’aspetto professionale”.

Alla vigilia del match contro il Genoa, il tecnico della Salernitana, Stefano Colantuono, ha parlato in conferenza stampa. “Sono molto contento di avere a disposizione Diego Perotti, ma ha una storia recente che parla di una lunga inattività. Non calcava i campi da un po’ di tempo, ma è un’alternativa in corsa e un calciatore che può entrare nella ripresa. Difficile possa giocare dall’inizio”.

“Sabatini ha detto che sarà una gara spartiacque per me? Non ho nulla da dire. Ha detto così, va bene così. Il mio rapporto con Walter va oltre un discorso professionale, non c’è nessun problema. Bisogna avere le caratteristiche per attuare un certo sistema di gioco, non è detto che il 4-2-3-1 garantisca la vittoria. Noi abbiamo delle peculiarità ben precise, al momento credo che la linea mediana non si possa discostare dai tre centrocampisti. In due, da soli, non si coprirebbe tutta l’ampiezza del campo. Non mi piace buttare sul tavolo tanti numeri, ogni sistema di gioco ha pregi e difetti. La Salernitana non si può permettere di partire in questo modo, sarebbe un rischio. In corso d’opera si può modificare, non mi pare che la mia squadra non osi. Per come siamo partiti ritengo di essere soddisfatto, la storia dello Spezia insegna anche che i liguri hanno vinto molte gare fuori casa in tempi recenti”.

