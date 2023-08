Le parole di Benoit Costil, nuovo portiere della Salernitana: «Conosco bene Ochoa e sono felice di poter lavorare con lui»

La Salernitana ha presentato in conferenza stampa il nuovo portiere Benoit Costil. Di seguito le sue parole.

SALERNITANA – «Conosco la città di già da vent’anni, inoltre il mister mi ha parlato molto bene dell’ambiente e del calore della tifoseria, non vedo l’ora di giocare nel nostro stadio. La mia ambizione è quella di confrontarmi con un nuovo campionato, sono da sempre un fan della Serie A, e voglio aiutare la squadra a fare una grande stagione per ottenere la salvezza il prima possibile. Conosco bene Ochoa e sono felice di poter lavorare con lui».

IDOLI – «Tanti portieri importanti hanno giocato in Italia, tra questi due miei idoli come Gianluigi Buffon e Sebastian Frey. Ho parlato con tutti i compagni di squadra cercando di integrarmi al meglio. Sto cercando di imparare la lingua per ambientarmi il prima possibile. Il mister mi ha messo subito in gruppo, sono a disposizione e sceglierà lui quando utilizzarmi. È stata una discussione tra persone oneste, la società è stata chiara fin da subito ed è stato facile trovare l’accordo. Avevo molta voglia di venire a Salerno e lavorare col mister in questa splendida città».

