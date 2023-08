Mondiale femminile, i calcoli che l’Italia NON deve fare per andare agli ottavi. Dubbio Salvai nella formazione con il Sudafrica

Siamo al dunque. L’Italia femminile tra qualche ora saprà se la propria avventura Mondiale si fermerà disastrosamente al Regional Stadium di Wellington contro il Sudafrica (calcio d’inizio alle 09.00 italiane con diretta TV su Rai 1) o se la spedizione capeggiata da Milena Bertolini potrà spingersi almeno fino agli ottavi di finale, dove quasi sicuramente ci sarebbe ad attenderla l’Olanda. Il gruppo pare si sia ricompattato bene dopo i cinque schiaffi presi contro la Svezia e guardi con fiducia all’ultima gara del gruppo G. I presupposti per essere ottimisti ci sono tutti: le Azzurre se la vedranno con la squadra al 54esimo posto del Ranking FIFA, anche se questo torneo ha già dimostrato che il gap tra big e outsider si è molto assottigliato.

La classifica del gruppo G a una giornata dalla fine

Svezia 6 punti (già qualificata)

ITALIA 3

Sudafrica 1

Argentina 1

L’Italia se vince si qualifica alla fase ad eliminazione diretta: questo è l’unica consapevolezza che dovrà accompagnare le nostre giocatrici in campo. È una finale. Per l’aritmetica basterebbe pure un pareggio se l’Argentina simultaneamente non battesse la Svezia. Sono calcoli che la Nazionale non deve fare se vuole passare il turno. «Domani sarà una partita da dentro o fuori, l’aspetto della tensione sarà quello prevalente, chi riuscirà a gestirla meglio porterà a casa il match. Rispetto all’ultima gara dobbiamo migliorare dal punto di vista della tenuta mentale. Ci stiamo lavorando e sono certa che quanto successo con la Svezia ci servirà da lezione», ha detto Bertolini in conferenza stampa. Contrariamente a quanto si potesse pensare non saranno troppi i cambi di formazione rispetto all’ultima partita. C’è la tegola Salvai, più acciaccata di altre: negli ultimi giorni ha fatto differenziato e bisogna capire se riuscirà a stringere i denti. In caso di forfait c’è pronta Lenzini al centro; Martina potrebbe essere anche utilizzata a destra al posto di una non convincente Di Guglielmo. Per il resto è ipotizzabile un rientro tra le titolari di Giacinti, ancora panchina per Girelli.

