Le parole di Morgan De Sanctis sul mercato della Salernitana: «Abbiamo le idee chiare. Alcuni degli obiettivi sono già noti»

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione di Benoit Costil, il ds della Salernitana, Morgan De Sanctis, ha fatto il punto sul mercato dei campani. Di seguito le sue parole.

DIA – «È un giocatore fortissimo, sta recuperando in maniera oculata dall’intervento di pulizia al menisco. Immaginiamo che possa restare dato che offerte ufficiali non ne sono arrivate. Vogliamo evitare rischi quindi rientrerà solo quando sarà al meglio della condizione. La Salernitana farà degli investimenti, cercando di non cedere i nostri pezzi pregiati. Avremo una squadra forte e completa per raggiungere la salvezza al più presto».

MERCATO – «Abbiamo le idee chiare. Alcuni degli obiettivi sono già noti. Siamo interessati a Miretti e ad altri calciatori. Alcuni nomi però non sono usciti. Vogliamo fare quattro o cinque operazioni in entrata, poi ci sono delle uscite da fare. Spesso ci scontriamo con delle richieste fuori luogo da parte di giocatori e procuratori. Certe volte viene fuori anche un messaggio sbagliato sulla Salernitana e di come si comporta con i calciatori in uscita. Non scendiamo a compromessi per soddisfare solo i desideri delle controparti senza considerare anche le necessità del club. E’ un lavoro complicato, ma sono fiducioso».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG