Il presidente della Salernitana Danilo Iervolino non si vuole assolcante fermare alla salvezza raggiunta quest’anno.

Danilo Iervolino ha parlato del mercato della Salernitana a Radio Kiss Kiss Napoli. “Abbiamo fatto un’impresa, il mister è un campione. L’anno prossimo faremo una Salernitana rafforzata, trasformata. Abbiamo voglia di avere una squadra competitiva, che possa salvarsi con tranquillità“.

Franck Ribery

“Ci teniamo stretti tutti i nostri gioielli. Non cederò Ederson, l’ho detto a tutti. Per adesso non c’è alcuno spiraglio. Ederson e l’interesse del Napoli? Non voglio trattenere nessuno, voglio solo persone felici. Tra lunedì e martedì faremo ricognizione con De Sanctis e prenderemo delle decisioni. Personalmente De Laurentiis non m l’ha chiesto il ragazzo. Cavani per me sarebbe davvero un sogno. Ritengo Edinson la punta più forte”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG