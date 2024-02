Le parole di Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, in vista della gara contro il Torino. I dettagli

Filippo Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali della Salernitana alla vigilia del Torino.

PAROLE – «Domani ci attende una partita tosta contro una squadra molto fisica ma dobbiamo invertire il trend dei risultati e con l’atteggiamento e la voglia dimostrati nelle ultime settimane sono sicuro che possiamo fare una grande gara e ribattere colpo su colpo. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione e la concentrazione perché purtroppo piccole distrazioni ci sono costate fin qui punti importanti. Spero che la squadra faccia ancora una bella prestazione, sono convinto che prima o poi i risultati ci premieranno e ne abbiamo bisogno per la classifica e per il morale. Credo poco alla fortuna e alla sfortuna, dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte facendo ancora meglio perché probabilmente ciò che stiamo facendo non basta. La nostra gente merita di più, abbiamo ancora sedici partite e tanti punti a disposizione ma è chiaro che il tempo passa e dobbiamo portare a casa punti. Lo meriterebbero tutti, sia la nostra Società che i nostri tifosi che sono sempre incredibili con noi».

