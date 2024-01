Salernitana Juve, Allegri cambia formazione? In 5 possono tornare titolari dopo essere partiti in panchina in Coppa Italia

Domenica alle 18 la Juve affronterà nuovamente la Salernitana, stavolta in terra campana. Rispetto all’ampio turnover visto in Coppa Italia, è possibile che Allegri possa cambiare formazione in maniera importante.

Sono 5 i bianconeri che potrebbero tornare titolari: Szczesny per Perin, Bremer per Rugani, McKennie per Miretti, Weah per Iling-Junior e Vlahovic per Milik. I ballottaggi potrebbero essere quelli tra Cambiaso-Kostic e Chiesa-Yildiz.

