Yildiz al top: solo un giocatore della Serie A batte il talento della Juve andato in gol contro Frosinone e Salernitana

C’è solo un giocatore più giovane di Yildiz, in Serie A, ad aver fatto meglio del talento della Juve come precocità nel segnare più di un gol in stagione in tutte le competizioni.

Ibrahimovic del Frosinone, infatti, batte il turco che è andato in rete contro i ciociari in campionato e contro la Salernitana in Coppa Italia perché è nato nel dicembre 2005. Yildiz è più “grande” del centrocampista di soli 7 mesi…

The post Yildiz al top: solo un giocatore della Serie A batte il talento della Juve appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG