Salernitana Milan, Candreva la spina del fianco per la difesa rossonera: i suoi numeri tra conclusioni, passaggi e occasioni da gol

Ha beffato Maignan sul suo palo in Salernitana Milan, ed è stato il migliore in campo dei padroni di casa: questi i numeri di Antonio Candreva secondo le statistiche della Lega Serie A. L’ex Inter e Lazio è stato una spina nel fianco per la difesa rossonera.

Non solo il gol (complice l’errore di Maignan), ma anche 3 tiri, 6 occasioni da gol e 1 assist (per il gol di Fazio). La percentuale dei passaggi riusciti è del 78%, con 28 passaggi completati. Infine i 5 passaggi chiave i 4 recuperi confermano l’importanza del trequartista per gli equilibri e per le dinamiche di gioco della squadra di Pippo Inzaghi.

