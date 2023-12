L’ex allenatore dell’Inter, Andrea Stramaccioni, consiglia il Milan su come comportarsi con Stefano Pioli per il futuro della panchina

Dagli studi di Dazn, Andrea Stramaccioni ha puntualizzato un aspetto relativo alla notizia di un Pioli messo in discussione dal Milan, consigliando ai rossoneri di fare come l’Inter in ambito comunicativo.

LE PAROLE – «Voglio fare un inciso su Pioli, e lo dico anche per esperienza. Quando escono queste notizie relative a riflessioni in corso, è ovvio che vengono sempre dalla proprietà. In un momento come questo, per un grande club come il Milan, o cambi oppure devi sostenere. Perché altrimenti indebolisci la situazione. Permettimi di citare l’atteggiamento dell’Inter, nel momento peggio di Inzaghi dell’anno scorso le parole erano sempre “l’allenatore è lui”. In momenti così o vai a cambiare, ma questa sorta di sensazione indebolisce l’allenatore e crea in determinati momenti anche un alibi nel giocatore. Quindi se c’è fiducia in Pioli si vada forte con l’allenatore, intervenendo dove bisogna intervenire, altrimenti cambi».

