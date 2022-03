La Salernitana incontra la Juventus. Il tecnico dei campani crede ancora alla salvezza: “Ci sono 33 punti a disposizione”.

Aritmeticamente ancora vivi e con chance molto simili a chi sta davanti in classifica. La Salernitana riparte dal match di Torino contro la Juventus. Di fronte avrà una squadra ferita e arrabbiata dopo l’amara serata di Champions. Davide Nicola ha analizzato le chance di salvezza della sua squadra.

“Ci sono undici partite, 33 punti in palio e la partita di domani è la più importante perché ci può dare la possibilità di ottenere ciò che ci serve. Ripeto: dobbiamo controllare la prestazione che vogliamo mettere in campo, è l’unico modo per ambire al massimo. Incontreremo una squadra fortissima, ma siamo certi che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Voglio che la mentalità sia questa, andrò sempre su ogni campo senza accontentarmi. E deve valere anche per i ragazzi”. Uno spirito battagliero a prescindere dall’avversario di turno sarà sufficiente per l’impresa?

