Dopo aver segnato all’andata, Alexis Sanchez è pronto a giocare dall’inizio anche in Salisburgo Inter: le ultime di formazione

Simone Inzaghi pensa ad alcuni cambi di formazione per Salisburgo Inter, ed è pronto ad affidarsi nuovamente ad Alexis Sanchez. Il cileno è stato decisivo all’andata con un gol, ha ormai ripreso la piena forma ed ha ancora voglia di dimostrare e di far bene. La sua presenza può essere utile ai nerazzurri anche in base all’avversario che si ritroveranno davanti. Ad analizzare la questione è il Corriere dello Sport.

Sul quotidiano si legge: «Nel mese e mezzo di assenza dell’austriaco ci ha pensato il solo Sanchez. Che, nel frattempo, ha anche dovuto recuperare la migliore condizione. Ora il cileno viaggia alla grande, allenandosi sempre al massimo. Facile, insomma, che domani sera abbia un’altra occasione dall’inizio, dopo aver trovato il suo primo gol della stagione proprio all’andata con gli austriaci. Peraltro, tenuto conto che il Salisburgo correrà molto, la sua capacità di tenere palla sarà preziosa.

In merito al resto della formazione, oltre a Darmian, sostituto naturale di Pavard, in Austria ci sarà pure il rientro di Bastoni, rimasto in panchina con l’Atalanta. Da valutare anche gli innesti di Frattesi e Carlos Augusto, che tra gamba e fisico potrebbero rivelarsi utili in una sfida che si annuncia calda e intensa».

