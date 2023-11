I nerazzurri cercano la qualificazione agli ottavi di finale con due turni in anticipo ma serve battere gli austriaci.

Quella di oggi è una giornata di vigilia per l’Inter che domani affronterà il Salisburgo in Austria.

Stop per l’olandese

Nella seduta di oggi Dumfries ha svolto solo il riscaldamento a causa di un affaticamento che lo pone in dubbio per la gara di domani. Il suo ruolo è una zona delicata in questo momento della stagione visto che anche Cuadrado non è disponibile: se Inzaghi opterà per non rischiare l’olandese, al suo posto giocherà Darmian con la presenza dal primo minuto di Bisseck come braccetto di destra. Sarebbe la prima da titolare in maglia nerazzurra per il giovane tedesco che finora ha giocato pochissimo.

Yann Bisseck

La probabile

Secondo la Gazzetta dello Sport tra oggi e domani Inzaghi deciderà anche se effettuare o meno discreto turnover: i cambi potrebbero essere addirittura 5. Bastoni tornerà titolare in difesa, Frattesi potrebbe prendere il posto di uno tra Calhanoglu e Mkhitaryan mentre in attacco Sanchez, in goal all’andata, appare in vantaggio su Thuram. Verrà convocato anche Arnautovic che ha risolto il brutto infortunio muscolare accusato ad Empoli e proverà a mettere minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni. Col suo rientro termina l’emergenza in attacco; l’austriaco ha bruciato le tappe visto che inizialmente sembrava dovesse tornare dopo la sosta, precisamente il 26 novembre per il derby d’Italia.

L’articolo Verso Salisburgo: Dumfries non si è allenato, in allerta Bisseck, Inzaghi cambia quasi metà squadra proviene da Notizie Inter.

