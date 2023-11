L’ex attaccante dell’Inter, Christian Vieri, ha detto la sua sulla prestazione della squadra di Simone Inzaghi contro l’Atalanta

Intervenuto nel corso dell’ultima puntata della BoboTV su Twitch, Christian Vieri si è espresso così su Atalanta-Inter.

LE PAROLE – «2-1 con l’Atalanta Andare a Bergamo è sempre dura… Fino al rigore, l’Inter non ha toccato palla, poi Calhanoglu ha messo quella palla a Darmian. L’Atalanta è devastante in casa e fuori. L’Inter ha dimostrato di essere una grande, rischiano di perdere tutti a Bergamo. La Juve con l’Atalanta aveva preso una rumba… Lautaro è devastante ragazzi. Il secondo è a 6 gol, lui a 12 in 11 partite…»

