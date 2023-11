I nerazzurri giocano molto male nel primo tempo ma nella ripresa approfittano del calo fisico degli avversari per vincere; ecco le pagelle.

SOMMER 6,5: attento ogni volta che viene chiamato in causa, da sicurezza al reparto.

BISSECK 6: esordio da titolare con la maglia dell’Inter e prima in assoluto in Champions League, realizza una prestazione ordinaria. Dimostra buona tecnica palla al piede, prova anche a segnare di sinistro ma non sorprende il portiere avversario, è attento in difesa. (Dal 46’ DE VRIJ 7: prima presenza dopo tantissimo tempo sul centro-destra, abbina chiusure precise a giocate di classe in impostazione).

ACERBI 6,5: vince il duello con Roko Simic e concede poco a Konate.

BASTONI 6,5: indossa la fascia da capitano per la prima volta e la onora con una prestazione attentissima. Suo il gran cross per la traversa di Lautaro ed il colpo di testa nel primo tempo che manca di poco il bersaglio.

DARMIAN 6,5: bada molto più a difendere che ad attaccare anche se nella ripresa ci prova senza successo di sinistro. Esegue un gran recupero su Konate.

FRATTESI 5,5: primo tempo molto deludente condito dal grande errore nell’area di rigore avversaria quando getta alle ortiche una facile occasione. Cresce un po’ nella ripresa ma la prestazione non è sufficiente.

Nicolo’ Barella

CALHANOGLU 5: qualche errore in impostazione non da lui, nel secondo tempo il numero di palloni persi sale tanto, una giornata no può capitare anche ai migliori. (Dal 60’ ASLLANI 6,5: approfitta del calo fisico degli avversari ma gioca meglio del turco, realizza bei lanci per le punte e prova a segnare dalla lunga distanza).

MKHITARYAN 5,5: stranamente disattento in diverse situazioni di possesso palla, riesce comunque a guidare con successo alcune transizioni offensive. (Dal 68’ BARELLA 7: aggiunge vivacità e soprattutto si conquista il rigore decisivo).

CARLOS AUGUSTO 5: molto leggero in diverse circostanze, gli austriaci danno fastidio col loro pressing alto e lui più volte non riesce a limitare le discese degli avversari. (Dall’87’ DIMARCO s. v.).

ALEXIS SANCHEZ 6: gara molto difficile ma lui riesce comunque a servire una palla d’oro a Frattesi che spreca, volenteroso. (Dal 68’ LAUTARO MARTINEZ 7: prima colpisce la traversa di testa e poi segna dal dischetto il preziosissimo 0-1).

THURAM 6,5: in attacco ci sono pochissimi palloni e quindi lui si da da fare con strappi e ripiegamenti difensivi. In diverse occasioni è solo contro molti avversari e fa quel che può, poco assistito. Ottima gara dal punto di vista del sacrificio perché anche al 94’ porta a spasso gli avversari che non riescono a rubargli il pallone.

INZAGHI 6,5: obiettivo raggiunto e non era per niente scontato. Probabilmente aveva preventivato di concedere qualcosa nel primo tempo per poi giocarsela coi titolari nella ripresa. La qualificazione agli ottavi con 2 turni di anticipo è un giusto premio.

L’articolo Salisburgo-Inter, le pagelle: al top i subentrati, bocciati Calhanoglu e Carlo Augusto, da rivedere Frattesi proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG