Yann Sommer, portiere dell’Inter, ha parlato della vittoria in Champions League col Salisburgo e della qualificazione conquistata

Ai microfoni di Prime Video, Yann Sommer parla così dopo il successo dell‘Inter per 0-1 sul campo del Salisburgo, che regala la qualificazione agli ottavi della Champions League.

LE PAROLE- «Sono 3 buoni punti per noi. Gli avversari all’inizio erano aggressivi e alla fine ce l’abbiamo fatta, ma non è stato facile. Non siamo rilassati. Abbiamo dimostrato di essere concentrati in ogni parte del campo. Volevamo essere primi nel girone, per poi pensare al futuro»

L’articolo Sommer a Prime: «Vogliamo il primo posto, per poi pensare al futuro» proviene da Inter News 24.

