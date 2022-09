Salisburgo Milan: Saelemaekers unico cambio di formazione rispetto al derby. Il belga titolare al posto di Messias

È Alexis Saelemaekers l’unica modifica di formazione di Stefano Pioli per il match tra Salisburgo e Milan. Il tecnico rossonero conferma 10/11 della squadra scesa in campo nel derby ad eccezione dell’ala destra. C’è il belga e non Messias titolare.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

