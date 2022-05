Lettera della Salernitana che sottolinea una disparità di condizione con loro che giocheranno prima di tutti in Serie A.

Le ultime due giornate saranno di fuoco in Serie A, tra lotta Scudetto e Salvezza. La prima richiesta è stata della Salernitana, secondo come riportato dal Mattino, è stato richiesto una parità di trattamento in quanto la squadra di Nicola giocherà prime delle dirette avversarie.

Si intreccia con il Cagliari che giocherà contro l’Inter, quest’ultima giocherà dopo il Milan che è impegnato contro l’Atalanta. E anche per la lotta scudetto si parla di spostamenti di orari quindi.

La situazione insomma deve incastrarsi, la lega si prende del tempo per decidere, perché per il regolamento la contemporaneità per gli obiettivi è data solo per l’ultima giornata di campionato ma si potrebbe comunque trovare un accordo tra le parti. Vedremo come andrà a finire.

