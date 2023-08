Lazar Samardzic ha appena lasciato Milano. Ecco gli ultimi dettagli sulla trattativa per portare il centrocampista all’Inter

Come testimonia Daniele Vitiello su Twitter, Lazar Samardzic ha appena lasciato Milano, in compagnia della fidanzata, per far ritorno ad Udine. Salta la trattativa con l’Inter?

#Inter, #Samardzic lascia Milano in accordo con il club nerazzurro (come vi avevamo anticipato ieri) e fa rientro a Udine, anche per allenarsi, in attesa di decisivi sviluppi in un senso o nell’altro pic.twitter.com/FyeyoRYNa5 — Daniele Vitiello (@DanViti) August 13, 2023

L’incontro decisivo per stabilire il suo futuro sarà domani, giorno in cui il giocatore dovrà dare una risposta all’Inter.

L’articolo Samardzic Inter, CLAMOROSO colpo di scena! Il giocatore lascia Milano, cos’è successo? proviene da Inter News 24.

