L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha smentito la pista che conduce la Juve a Lazar Samardzic, che è stato ad un passo dall’Inter

Dagli studi di Sportitalia, Alfredo Pedullà smentisce, al momento, l’interesse concreto della Juve nei confronti di Lazar Samardzic, che in estete era stato vicinissimo ad approdare in nerazzurro.

LE PAROLE- «Non mi risulta che il primo nome sulla lista per la Juventus sia il suo. La Juventus cerca un profilo diverso, un centrocampista non da quelle caratteristiche. Uno come De Paul. Al di là delle parole di Balzaretti, a me non risulta»

L’articolo Samardzic, Pedullà stronca: «Alla Juve? Non mi risulta» proviene da Inter News 24.

