La Corte d’Appello Nazionale ha confermato la multa a Quagliarella dopo le frasi ingiuriose contro gli arbitri dopo Milan-Sampdoria

Non solo Marco Giampaolo non potrà sedersi in panchina in occasione di Sampdoria-Monza, confermata anche l’ammenda comminata a Fabio Quagliarella e pari a cinquemila euro.

La Corte d’Appello Nazionale ha respinto il ricorso della Sampdoria confermando la sanzione per il capitano blucerchiato che al termine della gara ha proferito a voce alta una frase irrispettosa davanti allo spogliatoio arbitrale.

