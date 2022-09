Ruud Gullit, ospite al Festival dello Sport, ha parlato così dell’operato di Maldini al Milan come direttore tecnico

Ruud Gullit, ospite al Festival dello Sport, ha parlato così dell’operato di Maldini al Milan come direttore tecnico. Le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

«Non mi aspettavo che potesse fare il dirigente, ma del resto anch’io non avrei mai pensato di diventare un allenatore. Quando Maldini chiama un giocatore, penso che voglia firmare subito. E’ importante per il Milan avere uno come lui, sono felice per il club»

