Il Torino con Juric sta vivendo un periodo positivo sotto l’aspetto della rivalutazione dei giocatori e non solo: Vlasic va riscattato subito.

Come riportato da Tuttosport, il valore del croato è tornato a alzarsi e ora potrebbe valere già 25 milioni. Cairo in estate ha strappato il riscatto a 15 milioni da esercitare in estate, cifra che il Presidente farebbe bene a spendere visto il suo valore attuale.

