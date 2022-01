Sampdoria: D’Aversa esonerato ma non c’è accordo con Giampaolo

Poche ore fa è arrivata l’ufficialità dell’esonero di Roberto D’Aversa; l’ex Parma non sarà più l’allenatore della Sampdoria. Fino a ieri la situazione del tecnico sembrava in bilico ma si vociferava che sarebbe stato mandato via in caso di brutto risultato contro lo Spezia; non è stato così, la dirigenza ha voluto cambiare subito le cose.

Il nuovo tecnico dovrebbe essere Marco Giampaolo, che ha fatto molto bene a Genova dal 2016 al 2019. Tuttavia l’accordo non è stato ancora raggiunto e non si sa chi dirigerà la squadra dalla panchina nel match di domani di Coppa Italia contro la Juventus. Giampaolo era ancora sotto contratto con il Torino e ieri ha trovato l’accordo per rescindere coi granata, ma la trattativa con i blucerchiati per un contratto fino al 2024 si è fermata per motivi economici.