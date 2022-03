Domani alle 18 c’è Sampdoria-Juventus, partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A.

La Sampdoria non attraversa un buon momento mentre la Juventus vuole continuare la propria striscia positiva. Giampaolo dovrebbe lasciare in panchina Sensi con Sabiri al suo posto, Allegri recupera De Sciglio ed Alex Sandro ma non Bonucci e Dybala; ecco le probabili.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Falcone; Bereszynski, Yoshida, O. Colley, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Caputo, Quagliarella. Allenatore: Giampaolo. A disposizione: Audero, Ravaglia, Magnani, Conti, Ferrari, Ekdal, Sensi, Trimboli, Vieira, Giovinco, Supriaha, Montevago. Indisponibili: Askildsen, Damsgaard, Gabbiadini. Squalificati: Murru.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Rugani, Lu. Pellegrini; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Alex Sandro, De Winter, Akè, Miretti, Soulè, Kean. Indisponibili: Chiesa, Chiellini, McKennie, Kaio Jorge, Zakaria, Bonucci, Dybala. Squalificati: Bernardeschi.

