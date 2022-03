L’ultimo anticipo del sabato della ventinovesima giornata del campionato di Serie A è Milan-Empoli.

Domani sera si gioca Milan-Empoli, Pioli non può disporre dello squalificato Theo Hernandez e deve scegliere chi lo sostituirà tra Florenzi e Ballo-Toure; pochi dubbi per Andreazzoli che dovrebbe confermare il solo Pinamonti in attacco. Ecco le probabili formazioni.

Andrea Pinamonti

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Florenzi; Bennacer, Kessie; Messias, B. Diaz, Leao; Giroud. Allenatori: Pioli. A disposizione: Tatarusanu, Romagnoli, Ballo-Touré, Gabbbia, Krunic, Saelemaekers, Castillejo, Tonali, Maldini, Rebic, Lazetic, Ibrahimovic. Indisponibili: Bakayoko, Kjaer. Squalificati: Theo Hernandez.

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson, Bajrami; Pinamonti. Allenatori: Andreazzoli. A disposizione:Ujkani, Furlan, Viti, Tonelli, Fiamozzi, Cacace, Benassi, Stulac, Di Francesco, Verre, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong e Marchizza. Squalificati: Ismajli.

