Il presidente della Sampdoria Marco Lanna, nel corso di un evento dedicato a Boskov, ha parlato della questione riguardante la cessione del club blucerchiato. Le sue parole riportate da SampNews24.

CESSIONE SAMPDORIA – «Non è una cosa che gestiamo noi. La gestisce Gianluca Vidal e Banca Lazard. Le voci ci sono, le leggiamo da voi giornalisti. So che ci sono dei soggetti che stanno studiando i numeri. Dirvi a che punto sono non lo so. Noi abbiamo la scelta della linea di aspettare e quando arriverà qualcuno saremo qui a capire cosa vorranno fare. Per ora noi facciamo finta che non ci sia niente e andiamo avanti per la nostra strada».

MERCATO – «Abbiamo fatto un mercato che alla fine è stato impostato sul prendere giocatori importanti: Djuricic, Villar, Pussetto, Winks. Sono diventati acquisti lunghi perché non erano operazioni facili. Logico che erano fuori condizione e ci hanno messo un po’ a entrare in forma. Sicuramente Giampaolo non ha avuto i giocatori pronti subito. Credo che queste prossime partite saranno tutti in forma. Qualcuno l’ho già visto pimpante e attivo. Quindi è una squadra che con il lavoro di Giampaolo dall’inizio del ritiro e l’entrata in forma dei giocatori può tirarsi fuori».

