La statistica sul difficile periodo di Manolo Gabbiadini, attaccante di proprietà della Sampdoria, in Serie A

Manolo Gabbiadini sta attraversando un’annata complicata con la maglia della Sampdoria. L’attaccante è infatti ancora a secco in Serie A, ma la gara contro il Sassuolo potrebbe rappresentare una buona occasione per invertire la rotta. Ecco la statistica fornita da Opta.

STATISTICA – «Manolo Gabbiadini non ha segnato nessun gol nelle sue ultime 11 partite di campionato, è dal periodo tra l’aprile e il novembre 2012 che non registra una striscia più lunga di gare consecutive senza reti all’attivo in Serie A (16 in quel caso). Il classe ’91 ha però già realizzato un gol contro il Sassuolo nel torneo, il 16 marzo 2019 con la Sampdoria al Mapei Stadium».

