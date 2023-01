Sono queste le parole di Simone Inzaghi, l’allenatore dell’Inter parla così in conferenza stampa dove cita Skriniar e Lukaku.

Ecco le parole di Simone Inzaghi, il tecnico dell’Inter, parla così in conferenza stampa di Skriniar: “Lo conosco, è un ragazzo straordinario che in campo dà sempre tutto ed è innamorato dell’Inter. Ho diversi giocatori in scadenza ma so che ho una società forte sempre vicina e sta cercando di lavorare al meglio per tutte le situazioni in ballo.“

Conclude così in conferenza stampa su Lukaku: “Conosciamo le sue qualità, è tornato con grande voglia e predisposizione al sacrificio, ha avuto un infortunio alle prime giornate, ci dà soluzioni diverse e ci migliorerà ulteriormente. Siamo stati il miglior attacco lo scorso anno, siamo ora il secondo, le mie squadre hanno sempre segnato tanto spero che possa aiutarci a migliorare, lui come Correa.“

