Dejan Stankovic, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta con la Roma.

SCONFITTA – «Non posso dire niente ai ragazzi, mi dispiace per loro e per il pubblico che è stato fantastico. La sconfitta brucia ma siamo stati all’altezza. Abbiamo resistito alla Roma che è una squadra forte tecnicamente e abbiamo risposto bene. Questo rigore per la Roma è stato perfetto. Per loro, per come affrontano le partite. Non si dovevano più sbilanciare e l’hanno controllata. Noi qualche errore l’abbiamo fatto, ma con questo atteggiamento continuiamo a lottare».

